خبير يكشف أسباب اندثار حرفة الأرابيسك (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 07:50 ص
الأرابيسك
الأرابيسك
داليا الحسين
كشف عاطف صالح عفيفى خبير صناعة الأرابيسك وتشكيل الأخشاب أسباب تراجع قيمة مهنة الأرابيسك في مصر وإنخفاض الطلب عليها، رغم أن أسواق الدول العربية مازلت تتهافت على فنون وتشكيلات الأرابيسك المصري.

وأضاف "عفيفي"، خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أنه يعمل في فن تشكيل الأخشاب وصناعة الأرابيسك من أكثر من 40 عاما، لكن صعوبة تسويق المنتجات الخشبية النادرة، وضعف الأقبال على شرائها محليا، أسباب ترك كثير من الصناع حرفة الأرابيسك التي أصبحت تعانى من ضعف التسويق وقلة العمالة، وتدني قيمة المهنة في نفس الوقت.

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