أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، إن فريقه ليس بحاجة للتعاقد مع مهاجم آخر خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك رداً على تقارير تشير إلى الاهتمام بضم داني إنغس مهاجم ساوثامبتون.



وأحرز هاري كين وسون هيونغ-مين 24 بين 33 هدفاً سجلها الفريق في الدوري، إذ سجل كل منهما 12 هدفاً ما زاد الأقاويل التي تشير إلى اعتماد الفريق اللندني عليهما بشكل كبير.



وقال مورينيو للصحافيين قبل مواجهة وإيكومب واندررز في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الإثنين المقبل: "دعونا نتحدث شيئاً فشئياً، نملك مهاجمين اثنين ونحن فريق ليس بحاجة لمهاجم ثالث لأن المهاجم الثالث هو سون".



وأضاف: "بالطبع لدينا أفضل اللاعبين، نحن سعداء بوجود كارلوس (فينيسيوس)، كارلوس ليس لاعبنا بل لاعب بنفيكا، لكنه لاعب نتطلع لتطوره، أرفض الحديث تماماً عن إنغس لأنه يلعب في ساوثامبتون".



وانضم البرازيلي فينيسيوس إلى النادي اللندني على سبيل الإعارة لكنه نادراً ما يشارك في الدوري الممتاز، ومع ذلك سجل ثلاثة أهداف في فوز توتنهام 5-0 على مارين المتواضع في الدور الثالث لكأس الاتحاد.



ومن المحتمل أن يحصل على فرصة أخرى يوم الإثنين، إذ قال مورينيو إنه سيجري تغييرات على التشكيلة التي ستواجه وايكومب واندررز خارج الديار، حيث يضع عينه على مباراة الخميس المقبل، في الدوري الممتاز أمام ليفربول.



ومع ذلك قال المدرب البرتغالي إنه سيذهب لمواجهة وايكومب واندررز بتشكيلته كاملة.



وأضاف: "لا نريد أن نخرج من أي بطولة، إذا خرجنا يعني أننا لم نكن جيدين بما يكفي، وليس لأننا احترمنا المنافس بأقل مما ينبغي".