تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف


أُسدل الستار على قرعة كأس العالم للأندية 2020، والتي يشارك بها الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا حيث سيواجه الأحمر المضيف الدحيل القطري.

 

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2020، عن مواجهة نارية بين  الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا والدحيل القطري في مستهل البطولة في فبراير المقبل.

 

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي ضد الدحيل القطري أمام بايرن ميونخ الألماني ‏حامل لقب دوري أبطال أوروبا في نصف النهائيمن بطولة كأس العالم للأندية 2020.

 

ويبدأ الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس الموافق الرابع من فبراير المقبل في تمام الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة.

 

وفي نفس السياق يتأهل الفائز من مواجهة الأهلي والدحيل لنصف النهائي لمواجهة بطل أوروبا بايرن ميونيخ، يوم الإثنين الموافق الثامن من شهر فبراير المقبل في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

 

من جانبه يواجه الفريق الخاسر من مواجهة الأهلي ضد الدحيل القطري، الفريق المهزوم من لقاء أولسان هيونداي الكوري وتايجرز أونال المكسيكي يوم الأحد 7 فبراير الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

 

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس الموافق الحادي عشر فبراير الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، بينما مباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم الساعة الخامسة من نفس اليوم.

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‏بايرن ميونيخ النادى الاهلي الدحيل الأهلي

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