لاعب جديد يقترب من مغادرة الفريق الملكي

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني توصل لإتفاق مع آرسنال الإنجليزي على إنضمام نجم الملكي النرويجي مارتين أوديجارد إلى صفوف الجانرز على سبيل الإعارة.





وأكدت فضائية cuatro الإسبانية أن النجم النرويجي في طريقه إلى لندن من أجل الإنضمام إلى المدفعجية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.





وأفادت الفضائية الإسبانية بأن أوديجارد كان مطلوباً من ريال سوسيداد الإسباني الذي لعب له في الموسم الماضي بالإضافة إلى إشبيلية ولكن كان القرار بأن الانضمام إلى آرسنال هي الخطوة الأفضل.





وأوضحت الفضائية الإسبانية أن آرسنال بحاجة ماسة للاعب على شاكلة أوديجارد لحل مشكلة عدم وجود إبداع كافي في وسط الملعب على الرغم من أن الأمر تحسن مؤخرًا بالاعتماد على النجم الشاب إيميل سميث رو.





وأشارت الفضائية الإسبانية إلى أن أوديجارد لم يشارك مع الملكي سوى في 9 مباريات وتم استبعاده من قائمة مباراة كأس ملك إسبانيا الأخيرة في دور الـ32 من البطولة التي ودعها الملكي على يد ألكويانو بالخسارة بهدفين مقابل هدف.



