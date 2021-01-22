الهلال يقترب من ضم نجم الزمالك

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية سودانية، أن نادي الهلال السوداني أصبح في مفاوضات متقدمة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال موقع "كفر وتر" السوداني، أن الهلال في مفاوضات متقدمة للغاية مع فرجاني ساسي لاعب الزمالك، والذي لم يُجدد تعاقده مع الفريق الأبيض حتي الآن.

وأضاف الموقع السوداني أن الهلال قطع شوطا كبيرا في التفاوض مع  اللاعب ويأتي ذلك برعاية تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي.

وتابع الموقع السوداني أن آل الشيخ كان قد تكفل بصفقة اللاعب السنغالي نداي والتي وصلت قيمتها لـ 350 ألف دولار.

وتوقع التقرير أن يحسم الهلال خلال الساعات المقبلة صفقة انتقال فرجاني ساسي لصفوفه.

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فرجاني ساسي الهلال السوداني الزمالك

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