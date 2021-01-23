برلمانية: الوزارء كانوا يعتقدون بعد إلقاء بيانهم سيتم التصفيق لهم

برلمانية: الوزارء كانوا يعتقدون بعد إلقاء بيانهم سيتم التصفيق لهم
السبت 23/يناير/2021 - 06:47 ص
داليا الحسين
قالت النائبة البرلمانية أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن البرلمان خلال دورته الماضية كان مهتما بالتشريع أكثر، والأن بصدد إعلاء الأدوات الرقابية
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، أن بعض الوزراء كانوا يعتقدون انه بعد إلقاء البيان سيتم التصفيق له وينتهي الامر، ولكن ما حدث عكس ذلك حيث فوجئ الوزراء أن النواب يذاكرون برنامجهم جيدا، وكل إنجازات الوزارة منذ عام 2018.
ولفتت إلى أن الوزراء الأكثر توفيقا في عرض بيانهم، هم التربية والتعليم، والتعليم العالي والتعاون الدولي.
في سياق منفصل، واصلت أن الوزير الأكثر إخفاقا في عرض بيانه هو وزير الدولة للإعلام، موضحا أن الوزير لم يحقق أي شيء من برنامجه.
واضافت انا شعرت بإستهانة وزير الدولة للإعلام بالبرلمان، منوهة إلى أن الأمر لن يقتصر على مناقشة الوزراء، ولكن قد يصل الأمر لاتخاذ إجراءات بسحب الثقة من الوزراء غير المجيدين.
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