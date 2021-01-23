برلمانية: الوزارء كانوا يعتقدون بعد إلقاء بيانهم سيتم التصفيق لهم

السبت 23/يناير/2021 - 06:47 ص
أميرة العادلي
أميرة العادلي
داليا الحسين
قالت النائبة البرلمانية أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن البرلمان خلال دورته الماضية كان مهتما بالتشريع أكثر، والأن بصدد إعلاء الأدوات الرقابية 

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، أن بعض الوزراء كانوا يعتقدون انه بعد إلقاء البيان سيتم التصفيق له وينتهي الامر، ولكن ما حدث عكس ذلك حيث فوجئ الوزراء أن النواب يذاكرون برنامجهم جيدا، وكل إنجازات الوزارة منذ عام 2018.

ولفتت إلى أن الوزراء الأكثر توفيقا في عرض بيانهم، هم التربية والتعليم، والتعليم العالي والتعاون الدولي.

في سياق منفصل، واصلت أن الوزير الأكثر إخفاقا في عرض بيانه هو وزير الدولة للإعلام، موضحا أن الوزير لم يحقق أي شيء من برنامجه.

واضافت انا شعرت بإستهانة وزير الدولة للإعلام بالبرلمان، منوهة إلى أن الأمر لن يقتصر على مناقشة الوزراء، ولكن قد يصل الأمر لاتخاذ إجراءات بسحب الثقة من الوزراء غير المجيدين.

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بوابة الفجر أميرة العادلي الفجر

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