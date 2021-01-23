إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة خلال أيام (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 12:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال الإعلامي محمد غانم، أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، سوف تصدر خلال أيام، لافتا إلى أنها تفسر القانون الذي يتضمن تيسيرات كثيرة لأصحاب المشروعات.

وقال "غانم" عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2"، إن الذي يملك مشروع مبيعاته أقل من 250 ألف جنيه لن تتجاوز الضريبة عليه 100 جنيه وإذا كانت المبيعات 500 ألف جنيه لن تزيد الضريبة عن 250 الف جنيه لافتا إلى أن المبيعات إذا كانت مليون جنيه سوف تصبح الضريبة 5 آلاف جنيه وإذا كانت المبيعات ما بين مليون إلى مليوني جنيه سوف تصل الضريبة إلى 5،%من حجم المبيعات. 

وأوضح الإعلامي، أنه إذا كانت المبيعات ما بين 2 و3 ملايين ستكون الضريبة 75.%، في حين أنه إذا كانت الأرباح ما بين 3 إلى 10 ملايين لن تتجاوز الضريبة 1%، لافتا إلى أن 40 جهة في الدولة وضعت بنود القانون الذي يشمل تيسيرات جديدة فيما يخص الضريبة الجمركية تصل لـ 5% على الآلات والمعدات المستوردة.

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