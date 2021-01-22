الريف المصري: نقاط أمنية لتأمين أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان

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استجابت وزارة الداخلية لطلب شركة الريف المصرى الجديد صاحبة الولاية على أراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان بأنشاء وحدات أمنية، بها عناصر من الشرطة بأراضى المغرة وغرب غرب المنيا قبل نهاية سبتمبر 2021.



وأضاف غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان اكثر من 700 شركة عاملى في أستصلاح وزراعة أراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان كانت تعانى من من فرض الأتوات على أراضيهم، وفور علم اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركة الريف المصرى بالأمر، تواصل مع وزارة الداخلية لإنشاء نقاط أمنية خاصة في أراضى المغرة وغرب غرب المنيا.



وأوضح غانم أن جميع الطرق الفرعية بأراضى المغرة والتى تصل أطوالها لأكثر من 500 كيلو متر سيتم الانتهاء منها خلال 3 أشهر، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مناطق بحثية لدعم ومساندة وإرشاد كل المزارعين والشركات العاملة بمشروع الـ1.5 مليون فدان.





