شاهد.. محمد موسى: "الخوف ملوش مكان في قلوب رجالة الداخلية"

قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يريد تخريج جيل من الضباط والمواطنين قادر على تحمل المسئولية ومواجهة الشائعات والإرهاب وحماية مؤسساتهم من قوى الشر والظلام.





وأضاف "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن فيلم المهمة الذي أصدره قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة وذكرى الـ 69 لملحمة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا يوجه رسالة "اللي عايز يجرب يقرب".



