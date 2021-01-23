شاهد.. محمد موسى: "الخوف ملوش مكان في قلوب رجالة الداخلية"

السبت 23/يناير/2021 - 12:42 ص
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
أمنية فوزي
قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يريد تخريج جيل من الضباط والمواطنين قادر على تحمل المسئولية ومواجهة الشائعات والإرهاب وحماية مؤسساتهم من قوى الشر والظلام.

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن فيلم المهمة الذي أصدره قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة وذكرى الـ 69 لملحمة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا يوجه رسالة "اللي عايز يجرب يقرب".

وتابع "موسى"، تدريبات ضباط وزارة الداخلية تؤسس لمنظومة أمنية متطورة تستطيع التعامل مع كافة الأنشطة الإجرامية والإرهابية، مضيفا: "الخوف ملوش مكان في قلوب رجالة الداخلية". 

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