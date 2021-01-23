إحالة 600 عقيد بالجيش التركي للمعاش.. محمد موسى يكشف السبب (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 03:29 ص
محمد موسى
محمد موسى
أمنية فوزي
قال الإعلامي محمد موسى إن أردوغان وجه الأوامر لقائد الجيش الثاني التركي، الفريق زكائي أكساكالي، الذي أحيل إلى التقاعد خلال العام الماضي، بتشكيل قوات خاصة يكون هو قائدها.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إنه سيتم تشكيل هذه القوات من الـ600 عقيد تركي الذين تم إحالتهم إلى التقاعد في نفس الوقت، لينضموا للقوات التي ينشئها الفريق أكساكلي.

وتابع: "أردوغان طلب من زكائي أكساكالي أن ينشئ وحدة قوات خاصة، ويكون هو قائدها".

وأردف محمد موسى: "المعلومات اللي عندي تكشف عن فضائح لأكبر مستشاري القصر الرئاسي في تركيا، عدنان تانريفردي، وتورطه بشكل مباشر في دعم وتمويل وتدريب فرق الاغتيالات، أو ما يعرف في تركيا بـ«الجلادين» والكارثة أن المخابرات التركية هي من تشرف على كل ذلك".

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