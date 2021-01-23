محمد موسى: أردوغان يخطط لتكوين كيان فيدرالي لحكم الدول الإسلامية (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 07:41 ص
محمد موسى
محمد موسى
أمنية فوزي
كشف الإعلامي محمد موسى، معلومات وسيناريوهات خظيرة عن أطماع رجب طيب أردوغان الاستعمارية للتحكم في المنطقة العربية.

وقال "موسى" خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن أهداف هذا الاتحاد الإسلامي، تنص على إعادة العالم الإسلامي إلى مكانته التاريخية كقوة عظمى تحت قيادة أردوغان.

وأضاف الإعلامي: "إنه تم الاتفاق على إنشاء نظام تعاون اقتصادي ونظام دفاع مشترك، وستتم إدارة الأمن الداخلي والسياسة الخارجية لدول الاتحاد من مركز واحد واللي هيكون مركزه في إسطنبول، وتم الاتفاق على أن يتم توحيد اللغة والعلم، وتحديد السلطة التشريعية والتنفيذية، وتأسيس اتحاد جمركي مشترك، وإنشاء سوق تجاري مشتركة، وتوفير التمويل اللازم من خلال إنشاء صندوق نقد مشترك، وكله يتم إدارته بواسطة الخليفة المزعوم أردوغان.

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