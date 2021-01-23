محمد موسى: أردوغان يخطط لتكوين كيان فيدرالي لحكم الدول الإسلامية (فيديو)

كشف الإعلامي محمد موسى، معلومات وسيناريوهات خظيرة عن أطماع رجب طيب أردوغان الاستعمارية للتحكم في المنطقة العربية.





وقال "موسى" خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن أهداف هذا الاتحاد الإسلامي، تنص على إعادة العالم الإسلامي إلى مكانته التاريخية كقوة عظمى تحت قيادة أردوغان.



