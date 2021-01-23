ماذا يحدث إذا تأخر موعد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟.. طبيب يجيب

قال شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن تأجيل موعد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا لعدة أيام، ليس به مشكلة، خاصة وأن الجرعة الأولى تحفز الجهاز المناعي.





وأشار "حتة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن معرفة مدة المناعة التي يوفرها لقاح كورونا للإنسان ليست معروفة حتى الآن، موضحا أنه يمكن الرجوع لمن حصلوا على اللقاح في الصين خلال شهر إبريل الماضي لمعرفة نتيجة حصولهم على اللقاح.



