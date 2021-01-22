الشباب والرياضة في أسبوع| اجتماعات.. تسليم دراجات.. تشكيل لجنة قانونية

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
نشاط مكثف شهدته وزارة الشباب والرياضة على مدار السبعة أيام الماضية، حيث استهل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأسبوع باجتماعه مع وزيرة الصحة ومع روؤساء الوفود المشاركة بكرة اليد لطمأنتهم علي الإجراءات الصحية للمحافظة على جميع المشاركين بالمونديال، كما شهد الأسبوع تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في واقعة الصور الخادشة بأحد الأندية الرياضية، بالإضافة إلى تسليم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة " دراجتك.. صحتك "

وتستعرض "الفجر" نشاط وزارة الشباب والرياضة خلال هذا الأسبوع:


* اجتماع وزير الرياضة والصحة مع روؤساء الوفود المشاركة بالمونديال

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع روؤساء الوفود المشاركة ببطولة العالم لليد، لطمأنتهم علي الإجراءات الصحية المتبعةوالإجراءات اللازمة للمحافظة على جميع المشاركين فى المونديال، وتضمن الاجتماع مناقشة كافة الإجراءات والضوابط الصحية التى يتم اتخاذها تجاه جميع المشاركين ببطولة العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر حاليا

وأشاد روؤساء الوفود المشاركة بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل البطولة، مقدمةللحكومة المصرية علي حسن التنظيم، مشيرة الي ان الدولة المصرية تنتهج نهجا جديدا في تنظيم البطولات الدولية في ظل تخوف العالم من تبعات كورونا.


* تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في واقعة الصور الخادشة بأحد الأندية الرياضية

شكلت وزارة الشباب والرياضة لجنة قانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة في شأن واقعة انتشار بعض الصور الخادشة للحياء خلال احتفال بعض أعضاء أحد الأندية الرياضية والتي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.



* إنشاء صيدلية مجتمعية بمراكز الشباب:

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مؤسسة الدواء للجميع الخيرية، إنشاء صيدلية مجتمعية بمراكز الشباب، اليوم، وذلك بديوان عام الوزارة.


تناول اللقاء بحث آليات العمل بالمقترح من خلال توفير مكان داخل مراكز الشباب ليكون مقر للصيدلية، حيث يتم البدء في تجميع الأدوية من خلال وضع صندوق عند مدخل كل مركز، وينتج عن تنفيذ هذ المقترح توفير فرص عمل للشباب من طلبة كليات الصيدلة أو حديثي التخرج، حيث يعتبر هذا العمل تدريب عملي للطلبة لرفع مهاراتهم وخبراتهم العملية.


* تسليم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة " دراجتك.. صحتك "

فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضيةو نشر ثقافه ممارسه الرياضة داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضه على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضه اسلوب حياة، سلم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدفعة الثالثة من الدراجات للمتقدمين فى مبادرة "دراجتك.. صحتك" بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بحضور طارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة.

شارك في المرحلة الثالثة شباب من جميع محافظات الجمهورية، حيث تضمنت هذه المرحلة توزيع 7200 دراجة جبلى وهجين، على دفعات، الدفعة الاولى تم توزيع 900 دراجة، سعر الدراجه وهو أقل من سعر السوق ومناسبة لجميع الأعمار السنية وتصلح للطرق الممهده وغير الممهده ومقاسها 19، أما الدراجة الهايبر هجين وهي مناسبه للرياضيين وللطرق الممهده ومقاسها 17.


* إطلاق برنامج الرياضة من أجل التنمية

تنفذ وزارة الشباب والرياضة مجموعة من البرامج مع منظمة اليونيسيف من خلال استراتيجيه برامج التنمية الرياضية التي تشمل برنامج رياضة من اجل التنمية وبرنامج مشواري لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرصة للفتيات وخاصة فتيات الصعيد لممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة، أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برنامج الرياضة من أجل التنمية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضه بالتعاون مع منظمة اليونسيف لتدريب الفتيات علي المهارات الحياتية والمجتمعيه من خلال ممارسه الرياضه.

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