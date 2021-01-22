الأهلي يُجهز مفاجأة سعيدة لوليد سليمان.. تعرف عليها

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:09 م
وليد سليمان
وليد سليمان
علي نبوي
 قرر الجهاز الفني للأهلي لكرة القدم بالنادي الأهلي، اصطحاب وليد سليمان لاعب الفريق الأحمر ضمن بعثة الفريق التي ستسافر إلى قطر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل حيث سيبدأ مشواره في البطولة بمواجهة فريق الدحيل القطري في أول أيام البطولة.

وجاء قرار الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني باصطحاب ولبد سليمان مع بعثة الفريق الأحمر إلى قطر كتكريما له، وذلك لما قدمه اللاعب مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق إصابة وليد سليمان بتمزق في العضلة الخلفية والتي سيغيب بسببها عن الفريق لمدة 4 أسابيع وتأكد غيابه عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

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