موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
محمد الصو
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لانطلاق نهائيات كأس العالم للأندية المقرر لها بالفترة من 4 فبراير حتى 11 من نفس الشهر، بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المنتظر أن يكتمل عقد المتأهلين إلى البطولة، عقب تحديد الفائز من سانتوس البرازيلي ومواطنه بالميراس، بكأس الليبرتادوريس.

وتأهل النادي الأهلي، إلى نهائيات كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة، بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك غريمه التقليدي.

وتشارك أندية كل من "بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا وأولسان الكوري الجنوبي بطل آسيا، وتيجريس المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي، والأهلي المصري بطل إفريقيا، والدحيل القطري مستضيف البطولة".

وكان نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندى بطل أوقيانوسيا، أعلن انسحابه من البطولة بشكل رسمي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع السلطات هناك سفر الفريق.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت مساء أمس في مدينة زيورخ السويسرية، الأهلي في مواجهة الدحيل القطري، يوم 4 من الشهر المقبل في افتتاح البطولة بمواجهة عربية خالصة.

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