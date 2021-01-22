بايدن: علينا أن نتصرف بشكل عاجل لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي

Advertisements

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤتمرًا صحفيًا، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز".



وقال "بايدن"،: "نواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث بسبب كورونا، وعلينا أن نتصرف بشكل عاجل لإنقاذ الاقتصاد".



وأشار إلى أن خطة إنقاذ أمريكا تهدف لتوزيع مساعدات مالية على الأسر، لافتًا إلى أن قطاع التعليم في أمريكا خسر أكثر من 600 ألف ظيفة.



واستكمل الرئيس الأمريكي: "سنعمل على توفير منح للشركات الصغيرة لتجاوز تداعيات كورونا"، موضحًا أن خطة أمريكا ستخرج 12 مليون مواطن من دائرة الفقر.

