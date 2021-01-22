الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث الدوائية، إن تطعيم الأطباء العاملين في مستشفيات الصدر والعزل والحميات سيبدأ خلال الأيام المقبلة.

وأشارت "عاصم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الفئات الأولى بحصول على التطعيم بعد الطرق الطبية سيكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتة إلى أن من سيحصلون على التطعيم سيكون أعمارهم أكبر من 18 عاما.

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قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن أعداد إصابات كورونا المعلنة هى للحالات التي ترددت على المستشفيات، لافتة إلى أن معدل الإصابة بدأ يعود لنفس نسبته منذ شهر.

وأشارت "وجيدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن عدد حالات الوفاة التي تعلن اليوم هى حصيلة الإصابات من 15 يوم، معتبرة أنه ليس صحيحا أن نقدر قيمة الوفاة بشكل يومي، ولكن نقدرها على مدار الشهر، مضيفا أننا في مفترق طرق ولابد من تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وأرجعت تراجع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى الالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن تأثير القرارات التي إتخذتها الدولة، منوهة بأن التوجه للطبيب مبكرا فور الشعور بأعراض الإصابة يساهم في عدم تدهور الحالة.

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لقاح كورونا الصحة الاطباء الاجراءات الاحترازيه

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