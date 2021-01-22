بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي





غادر عدد من اللاعبين صفوف النادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد خروجهم من الحسابات الفنية للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق وابتعادهم عن المشاركة في مباريات الفريق الأبيض.





وجاء مصطفى فتحي لاعب الزمالك على رأس الراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث انضم اللاعب إلى نادي سموحة على سبيل الإعارة، بعد استبعاده من المشاركة في مباريات الفريق الأبيض.





وتلقى مصطفى فتحي عدة عروض للرحيل عن الزمالك لكنه فضل الانتقال إلى نادي سموحة للحصول على فرصة للمشاركة في المباريات واستعادة مستواه مجددًا.





كما غادر الزمالك أيضًا اللاعب كريم بامبو والذي انتقل إلى نادي البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي، بعدما استبعده "باتشيكو" من حساباته الفنية في الفترة الماضية.





ولم يعلن الزمالك عن أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حتى الآن.



