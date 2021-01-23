باحث سياسي: حوادث الموت الغامض للمشاهير أصحابها لهم دور مهم

قال الدكتور هاني نسيرة الكاتب والباحث السياسي، إن حوادث الموت الغامض ليست مرتبطة بمجتمع معين دون غيره ولكنها هذه الحوادث موجودة في مجتمعات عديدة والتاريخ ملئ بأحداث كثيرة حول الموت المفاجئ بداية من تاريخ الفراعنة والتاريخ الاسلامي، موضحا أن المختلف في الموت الغامض أن اصحاب الوفاة بيكون لهم دور مهم.





وأضاف "نسيرة"، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن حوادث الموت الغامض تكون مقترنة بأشخاص يكون لها أدوار هامة سواء فى دوائر السلطة أو المعارضة، لافتا إلى القتل الغامض يحدث صدمة مفاجئة لدى الجماهير.



