لماذا إسرائيل أسرع دولة في تلقيح مواطنيها؟ إبراهيم عيسى يجيب (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 07:45 ص
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
داليا الحسين
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن اسرائيل أسرع دولة في العالم قياما بتوزيع لقاحات كورونا على مواطنيها، موضحا: "أمريكا لا تلقى نفس نشاط إسرائيل في تلقيح المواطنين ولا تتوفر لها نفس الجرعات التي توفرت لإسرائيل مما جعل الأمر غامضا أن تتوفر جرعات لإسرائيل أسرع من أمريكا".

وكشف عيسى، في ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن السبب في سرعة تقليح إسرائيل لمواطنيها قبل أي دولة في العالم هو اتفاق اسرائيل مع شركة فايزر أن تحصل على أكبر عدد من الجرعات في أضيق وقت مقابل إتاحة جميع بيانات نتائج اللقاح على الإسرائيليين على مائدة فايزر".

وتابع: "شركة فايزر لديها كل المعلومات لتأثيرات اللقاح على الإسرائيليين وتسليم البيانات إلى شركة فايزر وفق تعاقد، ونشرت إسرائيل تفاصيل اتفاقها مع فايرز حول مدها ببينات مواطنيها الصحية مقابل الحصول على اللقاح".

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