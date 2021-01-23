رنا سماحة تشوق جمهورها لأغنية جديدة بعنوان "أستاذ تمثيل"





شوقت الفنانة الشابة رنا سماحة، جمهورهل ومحبيها لأغنية جديدة تحمل اسم "أستاذ تمثيل".وشاركت رنا منذ قليل صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام وكتبت: "أستاذ تمثيل قريبًا"يشار إلى أن الفنانة رنا سماحة حصلت مؤخرًا على الدرع الفضي من موقع "يوتيوب"، وذلك بعدما وصلت قناتها إلى 100 ألف متابع.ونشرت رنا سماحة من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو لها، قام زوجها الملحن سامر أبو طالب بمفاجئتها خلاله بوصول الدرع.وقالت رنا سماحة في الفيديو:" مبسوطة اوي بالدرع ده هو بالنسبالي حاجة كبيرة هو مجهود وتعب سنين كتير"، علقت عليه قائلة :"ودي أحلى بداية لـ 2021".وفي سياق آخر، شاركت رنا سماحة مؤخرًا في مسلسل" جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد،تأليف محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.