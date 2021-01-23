أستاذة بجامعة حلوان تكشف عن سبب اهتمام السيسي بـ"الصحة والتعليم"

قالت الدكتورة سهام علي الشريف، أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بجامعة حلوان، إن الشعب المصري شعب جميل حتى في المحن، مشيرة إلى أنه خلال المشاكل الكثيرة سواء انتشار فيروس كورونا والسيول التى ضربت المدن كان يتعامل مع كل هذه المحن بشكل بسيط وفكاهي، ويتعاملوا مع المحن بالنكت والتسالي على "السوشيال ميديا".





وأضافت "الشريف"، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الشعب المصري يتميز بالإرادة القوية وتعامل مع فيروس كورونا بشكل قوي يأخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ويتعامل مع الأوبئة بحرص وفي نفس الوقت يتعايش مع المحن بشكل طبيعي.



