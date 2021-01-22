أديب عن استجواب النواب للوزراء في البرلمان: "لا تتراجعوا ومتخافوش"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما يحدث في مجلس النواب من عقد جلسات لمناقشة الوزراء يجب تشجيعه، والاستمرار فيه، مشيرا إلى أن دور البرلمان رقابي وتشريعي.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الوزير يجب أن يكون صدره رحب في المناقشة مع النواب، وهذا لا ينتقص من قدر الوزير أو وزارته، مضيفا: "أنا ضد أن الوزير يتقمص من كلام النواب.. الوزير مش رايح عشان النواب تسقفله، ولا عشان نقوله ايه الطعامة دي".



