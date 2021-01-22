ارتفاع مبيعات المنازل على غير المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
رويترز

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية على غير المتوقع في ديسمبر ، لكن ارتفاع أسعار المنازل في ظل بلوغ المعروض مستويات متدنية غير مسبوقة قد يبطئ زخم سوق الإسكان على مدار الشهور المقبلة.

 

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الجمعة إن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت 0.7 % إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 6.76 مليون وحدة الشهر الماضي.

 

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا نزول مبيعات المنازل القائمة اثنين بالمئة إلى 6.55 مليون وحدة في ديسمبر.

 

وعلى أساس سنوي، ارتفع نشاط إعادة بيع المنازل، الذي يشكل غالبية مبيعات المنازل الأمريكية، 22.2 بالمئة. وبلغ إجماليها 5.64 مليون وحدة في 2020، وهو أعلى مستوى منذ 2006

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