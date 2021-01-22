غدًا.. الحكم في الطعن على تصالح صمامات القلب بمجلس الدولة

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
تنظر الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، الدعوي رقم 49456 لسنة 73 قضائية، والتي تطالب بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بالتصالح في الجريمة الإقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة،  والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019 والمقضي فيها بحكم اول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن قائمة جرائم شملت الإحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي وجرائم التطاول على المال العام للمستشفيات، وقد سبث وحجزت المحكمة الدعوي للحكم فيها بجلسة الغد.

واستند المحامي الدكتور هاني سامح مقيم الدعوى ببطلان قرار التصالح وفق المواد 146 و147 مرافعات لكون أحد اعضاء مجلس جهاز حماية المنافسة وكيلا لأحد المتهمين ودفع ببطلان تشكيل وانعقاد مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوجود تعارض مصالح وبطلان مطلق.

ودفع سامح بعدم دستورية المادة 21 من قانون حماية المنافسة التي أعطت الحق في الإذن بتحريك الدعوى الجنائية والتصالح لمجلس الجهاز وأوضح المحامي تعارضها مع مادتي الدستور 99 و18 والتي تؤكد أن الحق في الصحة حق دستوري لاتسقط الدعوى الجنائية عنه بالتقادم ويجوز لكل مضرور تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

أخبار تهمك

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ أقل من ساعتين

غضب في البيت الأبيض من تصريحات مجاهد

منذ 40 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاتها معلومات لاتعرفها عن كوثر هيكل

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يطلب المشاركة فى المباريات

منذ ساعة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري المصري

منذ ساعتين و 5 دقيقة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

منذ حوالي 5 ساعات

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 5 ساعات

ممثل شهير يغتصب زوجة والده ويسرق أموالها

منذ ساعة و 17 دقيقة

دجلة يستقر على تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق

منذ أقل من ساعتين

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ يوم

عاجل .. وزارة المالية تحدد جداول صرف مرتبات شهر يناير

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

09:17 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

08:01 م

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

04:50 م

نجم الأهلي يطلب المشاركة فى المباريات

10:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»