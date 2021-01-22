غضب في البيت الأبيض من تصريحات مجاهد

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
سيطرت حالة من الغضب بين مسؤولي نادي الزمالك، عقب تصريحات أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بعدما أرجع السبب في رفع الإيقاف عن محمد الشناوي، حارس الأهلي،  لدواعي وطنية بسبب مشاركة الأهلي في مونديال العالم للأندية.


الأمر الذي دعى مسؤولي الزمالك، للاندهاش من الموقف الغريب لرئيس اتحاد الكرة، والذي يؤثر بالسلب على المنافسة في مسابقة الدوري، خصوصاً وأن الزمالك هو متصدر قمة المسابقة، وأي إخلال في تطبيق اللوائح سيضر بمصلحة الفريق وخصوصاً إذا كان لأحد الفرق المنافسة للزمالك.

وقرر مسؤولي الزمالك،عدم إصدار أي بيان جديد بخصوص تصريحات مجاهد، والاحتفاظ بكامل حقوقهم في الرد على تلك التصريحات في الوقت المناسب، من أجل الحفاظ على كامل حقوق الزمالك.

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اه الزمالك المتصدر الاهلي في المونديال احمد مجاهد

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