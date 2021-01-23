عمرو أديب تعليقا على واقعة اغتصاب "حسناء مارينا": "قرف السوشيال ميديا"

السبت 23/يناير/2021 - 03:16 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل واقعة اغتصاب فتاة بحيلة توفير فرصة عمل لها، والمعروفة إعلاميا بـ "حسناء مارينا"، موضحا أن الجناة خدعوها بتوفير فرصة عمل لها في التسويق العقاري، ودعوها للسفر إلى الساحل الشمالي للقيام بعمل ما، وهناك قاموا بالتعدي عليها، قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل، البنت وهي نايمة لقت 4 رجالة فوقها، وخلصوا عليها جنسيا". 

وأشارت "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أحد المتورطين في هذه الواقعة قاضي، مشيرا إلى أن كل مهنة وبها السيىء، مضيفا: "كل اللي عملتوه ده عشان تلمسوا جسم واحدة"، لافتا إلى أن المتهمين قدموا للفتاة 5 ملايين جنيه وعقد عرفي حتى تتستر على الواقعة.

وأضاف: "إيه المقابل اللي حصلتوا عليه عشان قاضي ينهي حياته.. كل ده من قرف السوشيال ميديا، هو الناس جرالها إيه"، واصفا الواقعة بـ(الشاذة والغريبة)، وتم اسناد القضية إلى قاضي كبير للحكم فيها، وهو ما يؤكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون في مصر"، معلقا: "مفيش حاجة بتعدي من غير حساب".

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عمرو أديب السوشيال ميديا اغتصاب

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