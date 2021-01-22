8 مواجهات قوية في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
رأفت أمين




تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت منافسات الجولة العاشرة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة للقسم الثالث بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.

ويقدم ،"الفجر الرياضي" مباريات الجولة :

1- بنها مع شباب طوخ

يستضيف فريق بنها المتصدر بقيادة سعيد مدبولي برصيد 17 نقطة فريق شباب طوخ صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد ثابت برصيد 9 نقاط.

2- اسكو مع مصر للتأمين

وفي مواجهه من العيار الثقيل يلتقي اسكو وصيف المجموعة بقيادة حمدى خاطر برصيد 16 نقطة مع فريق مصر للتأمين صاحب المركز الخامس بقيادة عمرو عبده برصيد 12 نقطة.

3- المرج مع الغابه

يلتقي فريق المرج صاحب المركز السابع برصيد 12 نقطة مع فريق الغابه صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو الدالى برصيد 15 نقطة.
4- البلاستيك مع قليوب

يلعب فريق البلاستيك صاحب المركز الرابع بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 14 نقطة مع فريق قليوب متذيل المجموعة بقيادة أحمد البلاح برصيد نقطة وحيدة.

5- ألماظة مع العبور

يحل فريق العبور صاحب المركز السادس بقيادة جمعه مشهور برصيد 12 نقطة ضيفاً على فريق ألماظة صاحب المركز التاسع بقيادة جمال ترك برصيد 10 نقاط.

6- سراى القبه مع الشمس

يواجه فريق سراى القبه صاحب المركز الخامس عشر بقيادة شيكا برصيد 3 نقاط فريق الشمس صاحب المركز العاشر بقيادة أحمد عيد عبد الملك برصيد 9 نقاط.

7- ايروسبورت مع الأميرية

يلتقي فريق ايروسبورت صاحب المركز الرابع عشر بقيادة أحمد عبد الفتاح برصيد 6 نقاط مع فريق الأميرية صاحب المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

8- بهتيم مع اتحاد الشرطة

يلعب فريق بهتيم صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ابراهيم هيكل برصيد 7 نقاط مع فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الثامن بقيادةضياء عبد الصمد برصيد 10 نقاط.

ترتيب المجموعة
1- بنها 17 نقطة
2- اسكو16 نقطة
3- الغابه 15 نقطة
4- البلاستيك 14 نقطة
5- مصر للتأمين 12 نقطة
6- العبور 12 نقطة
7- المرج 12 نقطة
8- اتحاد الشرطة 10 نقاط
9- ألماظة 10 نقاط
10- الشمس 9 نقاط
11- طوخ 9 نقاط
12- بهتيم 7 نقاط
13- الأميرية 7 نقاط
14- ايروسبورت 6 نقاط
15- سراى القبه 3 نقاط
16- قليوب نقطة وحيدة

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