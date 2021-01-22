الخطيب: الأهلي سيظل رقم 1.. ولقب التاسعة غالِ جدًا

تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن أسرار تتويج النادي الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي خلال الفيلم الوثائقي بعنوان "سر التاسعة".





وقال الخطيب :"الخطيب : جمهورنا اعتاد على الانتصارات اللي دايماً في ضهرنا وشاركناه عمرنا، خليكم فاكرين أن الأهلي ليس ناديًا عاديًا الأهلي يصنع تاريخ ".





وأضاف :"والتاريخ لا يتحقق ببطولة ولا اتنين التاريخ لابد أن يستمر طول السنين".





وزاد :"الأهلي وراه مجد بيسأل ماذا بعد، الاهلي عينه على بكرة، الأهلي رقم ١ وسيظل رقم طالما أن أعيننا على الغد ".





وواصل :"التاسعة بطولة غالية جدًا، جمهورنا اعتاد علي البطولات والانتصارات، الأهلي سيظل في طريقه بعزم ولاده ورجاله وجمهوره".



