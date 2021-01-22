موسيماني يتحدث عن سر التتويج بـ "التاسعة"

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
علي نبوي
تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عن سر التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي خلال الفيلم الوثائقي الذي قام النادي اليوم الجمعة بالكشف عنه.

وقال موسيماني :"نفس الفريق الذي  أبعدني عن البطولة الآن أريد معه التتويج باللقب، قصة لا تصدق، لو سألني أي شخص في العالم هل تصدق ما حدث، لأجبته بالنفي".

وأضاف :"كنت أعرف كل شيء عن اللاعبين وقدراتهم، وأين يلعبون والمراكز التي يلعبون فيها".

وتابع :"وجدت في آخر مباراتين أن الأهلي لعب أفضل ولكنه خسر وقلت للاعبين لن نفعل الشيء نفسه نحتاج لتغيير الطريقة لأننا لو قمنا بالأمر ذاته لن ننجح علينا تغيير الطريقة".

وأشار :"على رغم دعم جمهور صندوانز لنا لكن أجواء جمهور الأهلي كان أقوى لأكون صريحا".

‏وأوضح :"معلول كان متألقا في تلك المباراة، كان يهاجم صنداونز طوال الوقت".

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