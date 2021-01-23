طارق الخولي: أداء البرلمان في الأسبوع الأول مبشر وهناك جلسات عاصفة

السبت 23/يناير/2021 - 07:33 ص
النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي
داليا الحسين
قال النائب طارق الخولي، أن المشهد الذي ظهر فيه البرلمان في الأسبوع الاول للرقابة على الحكومة مبشر للغاية، مشيرا إلى أن النواب يضعوا آرائهم وهناك جلسات عاصفة يشتد فيها الجدال بين النواب والوزراء.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الخلاف في وجهات النظر بين النواب وبعض الوزراء جو صحي للغاية لدفع الحكومة للارتقاء بادائها بشكل عام.

وتابع: "أنا في غاية الفخر بالأداء اللى بيقدمه النواب لانهم لم يدخلوا قاعة البرلمان لمناقشة الوزراء بدون معرفة وعلم وتحضير، فالنواب لديهم أرقام وحقائق والنقاشات مثمرة للغاية".

وواصل: "لم تشهد كل الجلسات شهدت حالة من الحدة ولكن بعض الجلسات منها، ولكن من أبرز الجلسات اللى كان فيها حدة وزير الدولة للاعلام والتنمية المحلية ووزير التموين".

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