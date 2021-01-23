طارق الخولي: أداء البرلمان في الأسبوع الأول مبشر وهناك جلسات عاصفة

طارق الخولي: أداء البرلمان في الأسبوع الأول مبشر وهناك جلسات عاصفة
السبت 23/يناير/2021 - 07:33 ص
داليا الحسين
قال النائب طارق الخولي، أن المشهد الذي ظهر فيه البرلمان في الأسبوع الاول للرقابة على الحكومة مبشر للغاية، مشيرا إلى أن النواب يضعوا آرائهم وهناك جلسات عاصفة يشتد فيها الجدال بين النواب والوزراء.
وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الخلاف في وجهات النظر بين النواب وبعض الوزراء جو صحي للغاية لدفع الحكومة للارتقاء بادائها بشكل عام.
وتابع: "أنا في غاية الفخر بالأداء اللى بيقدمه النواب لانهم لم يدخلوا قاعة البرلمان لمناقشة الوزراء بدون معرفة وعلم وتحضير، فالنواب لديهم أرقام وحقائق والنقاشات مثمرة للغاية".
وواصل: "لم تشهد كل الجلسات شهدت حالة من الحدة ولكن بعض الجلسات منها، ولكن من أبرز الجلسات اللى كان فيها حدة وزير الدولة للاعلام والتنمية المحلية ووزير التموين".
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