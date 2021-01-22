نجوم الأهلي يكشفون عن سر التتويج بالتاسعة
الجمعة 22/يناير/2021 - 10:03 م
علي نبوي
تحدث لاعبي الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سر التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك خلال الفيلم الوثائقي.
وقال محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر :"من أول لآخر البطولة محدش كان بيشك إن البطولة دي مش بتاعتنا".
وأضاف علي معلول :"ألعب مع الأهلي أدافع عن ألوانه ولا توجد مشكلة في مواجهة الفرق التونسية".
وأشار أيمن أشرف :"كنا ماشيين في نفق مظلم بعد ماتش صندوانز لكن كان في آخره نور شايفينه وهو إننا هنكسب البطولة".
وزاد ياسر إبراهيم :"إننا نكسب في نفس المكان اللي كسبونا فيه إحساس رائع جدا جدا".
أما مروان محسن فقال :"كنا عايزين نجيب أول وتاني وتالت في صنداونز ونكسبهم هناك".
فيما قال وليد سليمان :"مقولة الأهلي بمن حضر حقيقية، الأهلي كالقطار لا يقف على أي شخص".
وأوضح وليد سليمان :"كنا عايزين نجيب أول وتاني وتالت في صنداونز ونكسبهم هناك".
وواصل محمود كهربا :"أحسن لحظات في حياتي هي ارتداء قميص الأهلي واللعب لأول مرة معه في إفريقيا وكان ذلك ضد بلاتينيوم".
أما محمد مجدي أفشة صاحب هدف الفوز باللقب فقال :"كنت بتدرب إني أضغط لاعب الوداد وهو بظهره كي لا أعطيه فرصة للتفكير، وموسيماني قال لي أنت ستسجل هدفا بتلك الطريقة ونجحت".
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