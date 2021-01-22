سيراميكا كليوباترا يواصل إستعداداته للقاء الجونة

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
 

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته اليومية على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة.

وشهد المران مشاركة صالح جمعة في التدريب الجماعي والتقسيمة بشكل قوي، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي والبدني، وبات جاهزا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، عقب تعافيه من إصابة السمانة.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة يوم الجمعة الموافق 29 من شهر يناير الجاري، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة العاشرة للدوري، بعدما تقرر تأجيل لقاء المصري بالجولة التاسعة الذي كان من المزمع إقامته الأحد المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صالح جمعة سيراميكا الدوري المصري

أخبار تهمك

نجم الأهلي يطلب المشاركة فى المباريات

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري المصري

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

ممثل شهير يغتصب زوجة والده ويسرق أموالها

منذ 39 دقيقة

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بعد وفاتها معلومات لاتعرفها عن كوثر هيكل

منذ أقل من ساعة

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

قصر البارون يعود للساحة بصور تكشف تدهور حالته الأثرية

منذ ساعة و 18 دقيقة

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. وزارة المالية تحدد جداول صرف مرتبات شهر يناير

منذ ساعتين و 21 دقيقة

دجلة يستقر على تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق

منذ ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عامر عامر يشارك لأول مرة في مران سيراميكا كليوباترا

خالد صبحي يتعافى من إصابة الضامة ويشارك في مران سيراميكا كليوباترا

انتظام خماسي سيراميكا كليوباترا في مران الفريق

مصطفى ميسي يشارك في تدريبات سيراميكا كليوباترا بعد عودته من تونس

انتظام 4 مصابين في مران سيراميكا كليوباترا

الأشعة تحسم مصير صالح جمعة من المشاركة أمام الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

09:17 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

08:01 م

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

04:50 م

دجلة يستقر على تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق

09:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»