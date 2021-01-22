سيراميكا كليوباترا يواصل إستعداداته للقاء الجونة





واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته اليومية على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة.





وشهد المران مشاركة صالح جمعة في التدريب الجماعي والتقسيمة بشكل قوي، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي والبدني، وبات جاهزا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، عقب تعافيه من إصابة السمانة.



