نجم الأهلي يطلب المشاركة فى المباريات

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
محمد جمال

طالب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي المشاركة فى المباريات خلال الموسم الحالي بعد الابتعاد خلال الفترة الماضية بسبب اختيار بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجنوب إفريقي للفريق لاعبين أخرين.

ويرغب رامي ربيعة فى المشاركة فى مباريات الأهلي بعدما ابتعد خلال الفترة الأخيرة عن المشاركة وتواجد كل من بدر بانون صفقة الأهلي الجديدة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم فى ذلك المركز بدلًا منه.

وكان النادي الأهلي حقق الفوز على المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدفين بعدما حول تأخره للفوز.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة فريق بيراميدز يوم الثلاثاء القادم ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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