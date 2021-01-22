نجم نابوبي ينضم رسميًا إلى مارسيليا

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

أعلن مارسيليا الفرنسي عن التعاقد بشكل رسمي مع أركاديوس ميليك نجم نابولي الإيطالي في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.
وقال مارسيليا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"وقع أركاديوس ميليك على عقد إعارة لمدة 18 شهراً مع مارسيليا مع وجود بند خيار الشراء النهائي والنجم البولندي هو ثاني صفقات النادي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد بول ليرولا".
وأفاد الصحفي الموثوق فابريزو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بأن الصفقة ستكلف مارسيليا مبلغ 8 مليون يورو بالإضافة إلى 4 ملايين كإضافات.
وأشار فابريزو رومانو إلى أن ميليك خاض مع نابولي 122 مباراة في جميع البطولات وسجل 48 هدفاً وصنع 5 أهداف آخرين بينما خاض مع المنتخب البولندي حتى الآن 56 مباراة وسجل 15 هدف.

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