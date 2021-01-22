تراجع المؤشر العام للسوق السعودي 0.3% خلال تعاملات الأسبوع

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:44 م
البورصة السعودية
البورصة السعودية
الفجر الاقتصادي

أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.3 % ما يعادل 22 نقطة مغلقا عند 8876 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 8899 نقطة.

 

 

 

وسجلت التداولات خلال الأسبوع انخفاضا بنسبة 19 %، لتصل إلى نحو 37.94 مليار ريال (ما يعادل 7.59 مليار ريال يوميا)، مقارنة بـ46.68 مليار ريال (ما يعادل 9.34 مليار ريال يوميا)، في الأسبوع الماضي.

 

وشهد هذا الأسبوع إدراج صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول، وارتفعت وحدات الصندوق بنهاية الأسبوع بنسبة 10 % عند 11 ريالا (+ 1 ريال مقارنة سعر الإدراج في السوق).  

 

 

 

واستمرت الشركات المدرجة في السوق السعودي بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الرابع 2020 حيث وصل عدد الشركات المعلنة إلى 8 شركات.

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