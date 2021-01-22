بعد سلسلة من التأجيلات.. كورونا تضرب فيلم جيمس بوند من جديد

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
لمياء علي


أعلن منتجو أحدث سلسلة من أفلام جيمس بوند، عن تأجيل عرض الفيلم إلى أكتوبر المقبل بدلاً من أبريل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لموقع «أفلام جيمس بوند» وعلى «تويتر»، فإن الموعد الجديد المقرر لطرح فيلم (نو تايم تو داي) «لا وقت للموت» هو الثامن من أكتوبر.

كان من المقرر أن يتم طرح الفيلم، في أبريل 2020 ثم تأجل العرض بعد ذلك إلى نوفمبر 2020 ثم إلى أبريل 2021 ومنه إلى أكتوبر.

يذكر أن إنتاج الفيلم بلغت تكلفته أكثر من 200 مليون دولار أميركي وهو من بطولة دانيال كريج.

أخبار تهمك

الأهلي يُجهز مفاجأة سعيدة لوليد سليمان.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 6 ساعات

ممثل شهير يغتصب زوجة والده ويسرق أموالها

منذ ساعتين و 13 دقيقة

غضب في البيت الأبيض من تصريحات مجاهد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

دجلة يستقر على تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق

منذ ساعتين و 34 دقيقة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 14 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

لاعب جديد يقترب من مغادرة الفريق الملكي

منذ 33 دقيقة

نجم الأهلي يطلب المشاركة فى المباريات

منذ ساعتين

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

الهلال يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ 36 دقيقة

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 م

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

الأهلي يُجهز مفاجأة سعيدة لوليد سليمان.. تعرف عليها

11:09 م

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

09:17 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»