دجلة يستقر على تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
قرر جهاز الكرة بنادي وادي دجلة، تعيين عبد الباقي جمال في منصب المدير الفني للفريق، وذلك خلفا لليوناني بابا فاسيليو، الذي رحل عن القيادة الفنية عقب  الهزيمة من المصري بنتيجة (3-1) في الدوري الممتاز.

واستقرت إدارة الفريق الدجلاوي علي تعيين  عبد الباقي جمال،  مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي حال استقرار النتائج، وسوف يبدأ مهمته بمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل.

وتقرر استمرار الجهاز المعاون للمدرب اليوناني برفقة عبد الباقي جمال، وسيظل محمد عبد الواحد في منصب المدرب العام.

ويحنل فريق وادي دجلة  المركز الـ16 برصيد 6 نقاط وذلك بعد خوض 8 مباريات.

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