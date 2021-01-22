السطو علي سيارة نائب برلماني في كفر الشيخ (صورة)

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تعرض النائب باسم حجازي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، لحادث سرقة علي يد مجهولين، وذلك بالسطو علي سيارته وكسر زجاجها وأخذ أشياء منها.



وأكد النائب، خلال تصريحات خاصة إلي "الفجر "، أنه فوجئ أثناء ذهابه لأداء صلاة الجمعة بأن زجاج السيارة مكسور، واختفاء هاتفه المحمول، وكذلك محفظته وأشياء أخرى من محتويات السيارة، وأنه لا يدري اذا كان متعمد او بهدف السرقة فقط، مشيرا إلي أن الأجهزة الأمنية توالي البحث عن الجاني



وأضاف عضو مجلس النواب، أنه اتصل بشرطة النجدة، وحرر محضرا بالواقعة، وبدأت قوات الشرطة بقسم أول كفر الشيخ، من فحص كاميرات المراقبة القريبة من منزله، مؤكدًا أن إحدى كاميرات المراقبة رصدت عملية السرقة، وجار تحديد هويته من قبل رجال الأمن.



يذكر أن باسم حجازي، هو ابن قرية الخادمية وكذلك مدينة كفر الشيخ، ولد عام ١٩٨٦ حاصل على بكالوريوس هندسة - قسم أجهزة طبية، عمل كمدير صيانة للأجهزة الطبية بمستشفى كفر الشيخ العام ٢٠١١-٢٠١٣، يشغل الآن منصب رئيس مجلس ادارة شركة للأجهزة الطبية وذلك منذ عام 2013.



انخرط في العمل السياسي منذ سن مبكر ة جدا في العمل المجتمعي والتطوعي، فكان من أبرز أفكاره وأعماله توجيه بعض القوافل الطبية بمساعدة مجموعة من أمهر الكوادر الطبية والادارية الشبابية الى أهله في عدة مناطق، تم الكشف خلالها على ما يقرب من 1500 حالة تقريبا في جميع التخصصات الطبية.



ويشغل باسم حجازي أيضا منصب رئيس لجنة الاغاثة لمرضى كورونا بنقابة المهندسين وعضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بكفر الشيخ لثلاث دورات متتالية، أُختير خلالها كرئيس للجنة الشباب، وأيضا كرئيس للجنة العلمية والتدريب، وأخيرا كرئيس للجنة الاعلام والعلاقات العامة وهو المنصب الذي يشغله حتى الآن.



