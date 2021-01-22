بالأبيض وأسود.. راندا البحيري تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة راندا البحيري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت راندا البحيري عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام،صورة لها ظهر فيها بإطلالة جذابة اعتمدت فيها على فستان طويل جذاب، وكانت الصورة بخاصية الأبيض وأسود، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

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