الأرصاد تُعلن الظواهر الجوية المتوقعة من السبت إلى الخميس

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة من السبت 23 يناير 2021 إلى الخميس 28 يناير 2021.

استقرار وطقس معتدل شمالًا دافئ جنوبًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء:

يوم السبت 23 يناير2021: 

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الأحد 24 يناير2021:

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الإثنين 25 يناير 2021: 

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 26 يناير 2021:
- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية:

يوم الأربعاء 27 يناير 2021:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.
- نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

يوم الخميس 28 يناير 2021:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.
- أمطار خفيفة (40% تقريبًا): على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية.
- نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وشددت هيئة الأرصاد، على أنه يجب اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
الأرصاد تُعلن الظواهر الجوية المتوقعة من السبت إلى الخميس
الأرصاد تُعلن الظواهر الجوية المتوقعة من السبت إلى الخميس

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