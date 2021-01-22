بإطلالة شتوية.. داليا مصطفى تتألق فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:18 م
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة داليا مصطفي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت داليا مصطفي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة شتوية جذابة، اعتمدت
فيها على جاكت أسود وبنطلون أسود وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى الدرامية، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى عرض خلال الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم ومنهم الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، وإدوارد، وحمدي الوزير، وقصة أيمن سليم، سيناريو وحوار، أيمن سليم ونهي سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى

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