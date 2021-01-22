تعرف على 5 أخطاء تتسبب في بطلان الصلاة

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر

عدد من المصليين بقوموا بأخطاء مختلفة أثناء الصلاة تؤدي إلى بطلان الصلاة التي يقومون بها سواء كانت بقصد أو بدون قصد، نرصد لكم في السطور التالية 5 منها، فاحذروها.

 

- الخطأ في قراءة الفاتحة

 أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ أحمد ممدوح، ردا على سؤال «هل يبطل اللحن في القرآن الصلاة؟»، أن الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة إذا كان واضحًا.

 

وأعطى مثلًا إذا كان يقرأ {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ} فيقرأ {أنعمت} بضم التاء، فكأنه يقول أنه هو من أنهم عليهم لا الله سبحانه وتعالى، أما الخطأ الخفيف وهو الخطأ في احكام التجويد فهو لا يبطل الصلاة، أي أن الحد الأدنى من الصواب أن يقرأ القرآن بلا خطأ في النطق أو التشكيل يغير المعنى.

 

- الضحك أثناء الصلاة

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز الضحك في الصلاة، وإذا ضحك المصلي في الصلاة بطلت صلاته؛ لأن هذا ينافي الخشوع والحال التي ينبغى أن يكون عليها المصلي، بل قد يكون فيه شىء من الاستهزاء بهذه العبادة.

 

استخدام صيغة "السلام على النبي" في التشهد

 حيث زعم البعض أنها الصواب كونها الصيغة المتعارف عليها كانت في حياة النبي، بينما أصدرت دار الافتاء فتوى، أكدت فيها أن الصيغة الصحيحة والمتواترة المرفوعة عن النبي هي القول: «السلام عليك أيها النبي».

 

 - سبق الإمام في الصلاة

فأوضح مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه في الصلاة لأنه يحرم عليه ذلك بل يجب عليه متابعة إمامه لحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا...» رواه الشيخان.

 

- دفع البول وحبسه

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوزحبس البول أثناء الصلاة وتدافع الأخبثين؛ لأن هذا من شأنه تقليل الخشوع في الصلاة.

 

ونصح فخر، في بث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، مَن يصاب بهذا الأمر أن يخرج من الصلاة ويذهب للحمام للاستنجاء وقضاء حاجته ويعيد وضوءه مرة أخرى.

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تعرف على أخطاء تسبب بطلان الصلاة بطلان الصلاة الصلاة أخطاء أثناء الصلاة

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