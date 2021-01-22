المنيا ضيفا على نادي سوهاج بدوري القسم الثاني

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
سالم خليل


يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ضيفا ثقيلا على نادي سوهاج،في الثانية والنصف من عصر السبت، وذلك في اللقاء الذي سيشهده ملعب الأخير، وذلك ضمن مباريات الجوله العاشره، لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2020\2021

الفريق المنياوي يسعي لتحقيق الفوز في مباراه الغد، خاصة بعد البدايه قويه بالفوز على فريق قنا، ثم التعادل سلييا مع أسمنت اسيوط، بعدها الانتصار علي كل من طهطا، وبني سويف، لكنه تلقي هزيمه أمام الفيوم، ثم التعادل أمام الإعلاميين، ثم الفوز على ديروط، وكذلك الفوز علي فريق كيما أسوان بهدف نظيف، كذلك الفوز علي فريق بترول أسيوط بهدف نظيف في الجوله الماضيه.

في حين يسعي أصحاب الأرض، لتحقيق نتيجه ايجابيه غدا، خاصه بعد أن خسر من فريق شبان قنا الجوله الماضيه، بهدف نظيف علي ملعب شبان قنا، حيث يحتل فريق سوهاج المركز التاسع، ولديه من النقاط 12 نقطة.

وكان فريق نادي المنيا قد فاز الجوله الماضيه علي فريق بترول أسيوط، بهدف نظيف، في المباراه التي جاءت على ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، ضمن مباريات الجولة التاسعة،لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي.

ويذكر أن نادي المنيا، يحتل المركز الثاني، ولديه من النقاط 20 نقطة، وذلك بعد أن فوزا علي فريق قنا، وتعادل مع أسمنت اسيوط، ثم فوزين متتاليين علي كل من طهطا، ونادي بني سويف، والخساره من فريق الفيوم بهدف نظيف، والتعادل مع الاعلاميين بهدف لكل فريق، وثلاث انتصارات متتالية علي كل من فريق ديروط، وفريق كيما أسوان، وفريق بترول أسيوط بهدف نظيف.

ترتيب المجموعة الأولي

1- الشرقية للدخان 22 نقطة
2- المنيا 20 نقطة
3- الألومنيوم 16 نقطة
4- الإعلاميين 16 نقطة
5- ديروط 14 نقطة
6- بنى سويف 14 نقطة
7- الفيوم 14 نقطة
8- شبان قنا 14 نقطة
9- سوهاج 12 نقطة
10- بترول أسيوط 11 نقطة
11- شباب سمسطا 9 نقاط
12- قنا 9 نقاط
13- كيما أسوان 9 نقاط
14- تليفونات بني سويف 6 نقاط
15- طهطا 6 نقاط
16- أسمنت أسيوط 3 نقاط

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