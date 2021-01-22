الباز: الكليات العسكرية لا تقدم وظيفة وطلابها في مهمة وطنية

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أكد الدكتور محمد الباز،أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكاديمية الشرطة، ليست مجرد زيارة تفقدية، ولكن لتوجيه رسالة للطلاب الجدد بأنهم مسئولين عن حفظ أمن البلد.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن زيارة السيسي لأكاديمية الشرطة جاءت أيضًا مع اقتراب عيد الشرطة، منوها أن الزيارة في هذا التوقيت لفتة طيبة من الرئيس.



وقال "الباز"، إن الرئيس السيسي دائما حريص على زيارة الكليات العسكرية، متابعا: "أنت بتتعامل مع الكليات دي على أنها مش مجرد ناس بتدخل كلية وتخرج تشتغل، لأن الجيش والشرطة في مصر الآن لم تعد وظيفة، ولكنها مهمة وطنية، لا يقدم عليها إلا من يعرف جيدا أنه بيضحي بنفسه من أجل البلد".



ولفت، إلى أن زيارة الرئيس تمثل دعم معنوي وتأكيد على أن الشرطة لعبت دور كبير في حفظ أمن واستقرار البلد.