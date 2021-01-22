الباز: الكليات العسكرية لا تقدم وظيفة وطلابها في مهمة وطنية
الجمعة 22/يناير/2021 - 09:17 م
داليا الحسين
أكد الدكتور محمد الباز،أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكاديمية الشرطة، ليست مجرد زيارة تفقدية، ولكن لتوجيه رسالة للطلاب الجدد بأنهم مسئولين عن حفظ أمن البلد.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن زيارة السيسي لأكاديمية الشرطة جاءت أيضًا مع اقتراب عيد الشرطة، منوها أن الزيارة في هذا التوقيت لفتة طيبة من الرئيس.
وقال "الباز"، إن الرئيس السيسي دائما حريص على زيارة الكليات العسكرية، متابعا: "أنت بتتعامل مع الكليات دي على أنها مش مجرد ناس بتدخل كلية وتخرج تشتغل، لأن الجيش والشرطة في مصر الآن لم تعد وظيفة، ولكنها مهمة وطنية، لا يقدم عليها إلا من يعرف جيدا أنه بيضحي بنفسه من أجل البلد".
ولفت، إلى أن زيارة الرئيس تمثل دعم معنوي وتأكيد على أن الشرطة لعبت دور كبير في حفظ أمن واستقرار البلد.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن زيارة السيسي لأكاديمية الشرطة جاءت أيضًا مع اقتراب عيد الشرطة، منوها أن الزيارة في هذا التوقيت لفتة طيبة من الرئيس.
وقال "الباز"، إن الرئيس السيسي دائما حريص على زيارة الكليات العسكرية، متابعا: "أنت بتتعامل مع الكليات دي على أنها مش مجرد ناس بتدخل كلية وتخرج تشتغل، لأن الجيش والشرطة في مصر الآن لم تعد وظيفة، ولكنها مهمة وطنية، لا يقدم عليها إلا من يعرف جيدا أنه بيضحي بنفسه من أجل البلد".
ولفت، إلى أن زيارة الرئيس تمثل دعم معنوي وتأكيد على أن الشرطة لعبت دور كبير في حفظ أمن واستقرار البلد.