باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري المصري





يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أسوان غدا السبت 23 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وستلعب مباراة فريق الزمالك ضد نظيره أسوان غدا في مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.





ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة أسوان بتشكيل مكون من:





حارس المرمى: محمد أبو جبل





خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالغني - حازم إمام





خط الوسط: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - طارق حامد - أحمد سيد "زيزو"





خط الهجوم : أشرف بنشرقي



