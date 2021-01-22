أسعار النفط تخالف التوقعات وتحقق ارتفاعات

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:46 م
وكالات

قلصت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الجمعة، بعد بيانات المخزونات الأمريكية والتي جاءت مخالفة للتوقعات.

 

 

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 4.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير لهبوطه 1.2 مليون برميل.

 

 

وبينما انخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 0.3 مليون برميل، فإن مخزون المقطرات ارتفع 0.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

 

 

وكان سعر الخام قد تعرض لضغوط هبوطية واضحة في وقت سابق من اليوم بفعل تسارع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في عدة بلدان منها الصين، ما يهدد تعافي الطلب على النفط.

 

 

وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 1.2% ليصل إلى 55.44 دولار للبرميل في تمام الساعة 7:19 مساءً ، بعد أن تراجع دون 55 دولارًا في وقت سابق من التعاملات.

 

 

كما تراجع سعر عقود نايمكس تسليم شهر مارس بنحو 1.3% إلى 52.42 دولار للبرميل، ليتعافى من هبوطه أدنى 52 دولارًا في وقت سابق من التعاملات.

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