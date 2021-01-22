إيناس كامل تتعاقد على بطولة "النمر" مع محمد إمام لرمضان 2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تشارك الفنانة إيناس كامل في مسلسل "النمر" في السباق الرمضاني المقبل حيث تعاقدت على المسلسل ومن المقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها يوم الأحد المقبل.

وتجسد إيناس كامل شخصية سالي وهي زوجة الفنان بيومي فؤاد في المسلسل.

مسلسل "النمر" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد، إيناس كامل، وأحمد خالد صالح، محمد مهران، علاء مرسى

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اه الفجر اخبار الفجر الفني إيناس كامل

أخبار تهمك

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

والد هالاند يكشف حقيقة رحيل نجله لمانشستر يوناتيد

منذ ساعة و نصف

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك مع «الهداف»

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

باتشيكو يقرر العفو عن نجم الزمالك ويستقر على مشاركته أساسيا أمام أسوان

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يكشف سبب استبعاد ثنائي الزمالك أمام أسوان

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على استبعاد هذا الثنائي من القائمة المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ يوم

أزمة جديدة داخل ريال مدريد تعجل برحيل زيدان

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ يوم

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ ساعة و نصف

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

آخر تطورات استمرار راموس مع ريال مدريد

منذ ساعتين

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

شيري مجدي تفوز بأفضل ممثلة دور مساعد في استفتاء "الفجر الفني"

تعرف على تفاصيل شخصية هنا الزاهد في فيلم "الغسالة"

هيدي كرم زوجة أحمد زاهر فى مسلسل "لؤلؤ"

بدلًا من "الملك" محمد إمام يستقر على اسم "النمر" لمسلسله المقبل

بيومي فؤاد ونرمين الفقي ينضمان لقائمة أبطال مسلسل "النمر" مع محمد إمام

محمد رياض ينضم لقائمة أبطال مسلسل "النمر" مع محمد إمام

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

08:01 م

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

04:50 م

تعرف على قائمة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية

07:02 م

عاجل.. أول تعليق من مدرب بيراميدز على مشادة نجمي الفريق

04:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»