إيناس كامل تتعاقد على بطولة "النمر" مع محمد إمام لرمضان 2021

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تشارك الفنانة إيناس كامل في مسلسل "النمر" في السباق الرمضاني المقبل حيث تعاقدت على المسلسل ومن المقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها يوم الأحد المقبل.



وتجسد إيناس كامل شخصية سالي وهي زوجة الفنان بيومي فؤاد في المسلسل.



مسلسل "النمر" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد، إيناس كامل، وأحمد خالد صالح، محمد مهران، علاء مرسى