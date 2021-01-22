محمد موسى: "الإخوان مستعدين يشتغلوا مع الشيطان عشان الفلوس"

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قال الإعلامي محمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابيين، وممولهم أردوغان لديهم استعدادا للعمل في أي شئ يمكن أي يجلب لهم الثروات الطائلة دون النظر إلى مصدرها.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "سيبكم من حكاية إنهم ناس بتوع ربنا دول ولا يعرفوا ربنا ولا حاجة.. وزير الداخلية أردوغان المفروض يكافح ويواجه الجريمة بكل أشكالها طلع هو الراعي الأول لمهربي وتجار المخدرات بتركيا".



وتابع موسى،: "هؤلاء هم رجال أردوغان.. هؤلاء هم قيادات حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا.. فضائح أردوغان ونظامه النتن لا تتوقف.. ونحن لن نتوقف وهنستمر في فضح كل مماراساته هو وحزبه ونظامه الفاشي".

