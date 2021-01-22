أستاذة صحة نفسية تكشف التحديات التي تواجه قطاع التعليم خلال أزمة كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قالت الدكتورة سهام علي الشريف، أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بجامعة حلوان، إنه من أهم التحديات التي تواجه قطاع التعليم هي كثافة الطلاب داخل الفصول الدراسية، مشيرة إلى أن التعليم السليم أن يتسع الفصل الدراسي الواحد إلى 25 طالبًا على أكثر تقدير فقط، منوهة بأن هناك ثورة كبيرة فى إنشاء المدارس بشكل كبير إلى جانب المدارس اليابانية التي أصبحت بكثرة في الدولة وربط التعليم النظري بالعملي.

وأضافت "الشريف"، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد العوضي، في برنامج "صوت الشعب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن جائحة كورونا دفعت مئات ملايين الطلاب والتلاميذ عبر العالم إلى اللجوء إلى التعلم عن بعد بين ليلة وضحاها، فمنهم من كان مستعدا ومُجهزا لعيش مثل هذه التجربة؛ بينما واجه البعض الآخر عقبات كثيرة تعود لعدم توفرهم لأبسط المعدات والتقنيات.

وتابعت: "كشفت فترة العزل الصحي والابتعاد الاجتماعي التي يعيشها العالم منذ قدوم فيروس كورونا عن صعوبات عدة وقفت أمام التعلم عن بعد، وذلك حتى في دول متقدمة مثل فرنسا التي ما تزال تعتمد مدارسها على التعلم التقليدي بصورة خاصة"، مشيرة إلى أن التواصل عبر الإنترنت يُعد الشرط الأساسي لإتاحة التعلم عن بعد في وقتنا الحالي، كونه اكتسح حياتنا اليومية وأصبح التواصل من غيره شبه مستحيل.

وأوضحت أن شبكات الإنترنت شهدت اكتظاظًا كبيرًا بسبب مكوث غالبية المواطنين في بيوتهم ولجوئهم للشبكة العنكبوتية بكثرة للعمل أو التعلم أو التسلية؛ مما أدى إلى بطئه وتعذر اتصال التلاميذ أحيانًا بمنصات الدروس الافتراضية والتواصل المباشر مع المعلمين عبر التواصل بواسطة الفيديو.

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